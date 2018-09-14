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İzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 22:27 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı son birleşiminde, Körfez'deki koku tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz'in "Her taraf lağım kokuyor.

İzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı son birleşiminde, Körfez'deki koku tartışma konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz'in "Her taraf lağım kokuyor. Nerede sizin yüzülebilen körfeziniz?" eleştirisi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Koku meselesiyle karşı karşıyayız. Çeşitli nedenler üzerinde çalışıyoruz. Sabaha karşı borular boşalınca artıyor. Biz çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının son oturumu, CHP'li Başkan Aziz Kocaoğlu'nun idaresinde gerçekleşti. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, son günlerin tartışmalı konularından biri olan Körfez'deki koku üzerinde eleştirilerde bulundu. Kökoğuz, belediyenin uygulamaları nedeniyle vatandaşların denizden uzaklaştığını ileri sürdü. "Her taraf lağım kokuyor. Nerede sizin yüzülebilen körfeziniz? 1 haftadır yetkililere soruyoruz. Araştırmalar devam ediyor denilmektedir. Yeni bir uzay mekiği mi icat ediyorsunuz? Bu anlaşılamaz bir durumdur. Son yapılan testlerde normal olması gereken bakteri oranı 20 milyon çıkmıştır. Gereklerini yerine getiriniz. Denizdeki canlıları yok etmeyiniz. Bunları yapmaktansa aklınız fikriniz siyaset üretmekte" dedi.
AK Partili Meclis Üyesi Çağlar Haspolat da İzmir'deki kötü kokunun ardından açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Bediha Salnur'un sözlerini hatırlatarak, "İl Sağlık Müdürü 'Denize dokunan hasta olur' diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama gelmedi. Biz de vatandaş da bekliyor. Deniz kirliliğinin yanında koku da var. Çiğli'deki çamur arıtma tesislerinde buna benzer kokular var. Bu tesisler İzmir'in kapasitesini kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Dere ıslahları yeterli mi? Bununla ilgili açıklama bekliyoruz. Bilim insanları ne bulmuş? İzmir Büyükşehir Belediyesi ne bekliyor" diye konuştu.
KÖRFEZ'DEKİ KOKU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
İzmir Körfezi'ndeki koku ile ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Kocaoğlu ise şunları söyledi:
"Koku meselesiyle karşı karşıyayız. Çeşitli nedenler üzerinde çalışıyoruz. Tek bir neden yok. Sabaha karşı borular boşalınca artıyor. Biz çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ve su değerlerimiz hem Çevre İl Müdürlüğü tarafından hem diğer kurumlar tarafından hem İZSU tarafından sürekli denetlenmektedir. Bir problem söz konusudur. Basmane'de bir havuza dökülür güneyden gelen sular. Oradan da cazibeyle Bayraklı gümrük pompaya gider. Basmane ile Bayraklı gümrük pompa, Çiğli'ye kadar 2 bin 200'lük tahliye boruyla gider. Basmane'ye kadar olan boruda yetersizlik vardı. 6-7 sene önce Gazi Bulvarı'ndan ikinci bir hat çektik, o hattı rahatlattık. Geçen kış aynı şekilde Üçkuyular'dan gümrük pompaya gelen hatta zaman zaman denize deşarj oluyordu. Onu tespit ettik. Proje ihalesine çıktık. Proje bitti, elimizde. Aynı kazmayı yaparken hem temiz hem pis suyu birlikte yapalım diye onun da ihalesine bir ay içinde çıkıyoruz. Cazibeyle gelen hattı gümrük pompaya ulaştıracağız. Körfeze zaman zaman doluluktan dolayı olan tahliyenin olduğu yerden alınan numunelerle bize saldırılmaktadır. Çiğli arıtma 3 faz 24 saat çalışıyor."

FOTOĞRAFLI

İzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldıİzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldıİzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldıİzmir Körfezi'ndeki koku, Belediye Meclis toplantısında tartışıldı

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