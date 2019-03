İzmir Körfezi’nin sultanı: Kamile kaptan

İzmir Büyükşehir Belediyesi filosunun gözde gemisi "1881 Atatürk"te kaptanlık yapan Kamile Koç, "erkek işi" olarak bilinen mesleğinin zorluklarını bir kenara bırakıp hemcinsleri adına iyi bir rol modeli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımından sorumlu şirketi İZDENİZ’de görev yapan Kamile Koç, İzmir Körfezi’ndeki "tek kadın kaptan" olmanın haklı gururunu yaşıyor. 18 yıllık uzun yol kaptanlığı sonrasında, 7 aydır İZDENİZ’in gözde gemisi ’1881 Atatürk’te kaptanlık yapan Koç, mesai arkadaşları arasında "Körfezin Sultanı" olarak tanınıyor.

İzmirliler’in sıcaklığı ve samimiyetinden fazlasıyla memnun olan kadın kaptan, "İnsanlar gemiden inerken veya binerken beni görünce el sallıyorlar; alkışlayanlar bile var. İzmir’de yaşamaktan ve İZDENİZ’de olmaktan çok memnunum" diyor.

Fırtınada yaşanan dehşet

İzmir Körfezi’ndeki görevinden önce okyanusları da aşındıran Kamile Kaptan, türlü maceralara da göğüs germiş. İlk uzun yol zabiti olarak çıktığı yolculukta Atlas Okyanusu’nu geçerken yakalandıkları Harikeyn Fırtınası, hiç unutamadığı anıları arasında ilk sırada yer alıyor:

"İngiltere Liverpool Limanı’ndan Amerika Charleston Limanı’na Titanik rotasıyla gittik. Ocak-şubat gibi kış dönemiydi. Kuzeye doğru gittikçe fırtınaya yakalandık. İkinci kaptanın vardiyasıydı; ben de kendi vardiyam olmadığı için köprü üstünde değildim. Beni arıyorlar, iyi misin diye... Dalgalar o kadar kötü ki, telefonu bile zor tutuyorum elimde. Her şey havada uçuşuyordu. Ama korktuğumu belli etmek istemedim. Bu yüzden en güvenli yer olan köprü üstüne çıkmadım. Herkes korkudan köprü üstündeyken, ben aşağıda kaldım."

Denizi çocukluktan itibaren çok sevdiğini ve bu yüzden kaptan olmaya karar verdiğini söyleyen Kamile Koç, bir kadının isterse her şeyi yapabileceğini özellikle vurguluyor:

"Bu işi yapabilmek için yüksek gayret, sabır, tabi ki inanç ve sevmek çok önemli. Vücut anatomisi olarak da güçlü olmak lazım. Bir zamanlar ’kadının gemide uğursuzluk getirdiğine’ inanırlardı ama kadın kaptanların çoğalmasıyla bu inancı yendik. Fiziksel olarak çok efor gerektiren bir iş bu... Tankerde çok çalıştım; pompa dairesine inip pompaları söküp taktığım olmuştur. Mesleğim boyunca yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu mesleği seçecek olan kadın arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Kesinlikle kaptanlığa odaklanın. İnanırsanız ve çalışırsanız mutlaka başarırsınız."