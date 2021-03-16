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İzmir korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

16.03.2021 00:16 | Son Güncelleme:
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İzmir korona risk haritasındaki rengi | İzmir riskli iller arasında mı?

İzmir koronavirüs risk haritasındaki rengi İzmirliler tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalara esnetme getirilmesinin ardından vatandaşlar illerin risk durumunu detaylı olarak incelemeye başladı. Koronavirüs risk haritasındaki mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri illerin risk durumunu ifade ediyor. Peki, İzmir riskli iller arasında mı? İşte detaylar...

İzmir Koronavirüs risk haritasındaki rengi İzmirliler ve İzmir'e seyahat edecek olan kişiler tarafından merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen illerin risk durumu aynı zamanda kısıtlamalar ve esnetmeler konusunu da doğrudan etkiliyor. Koronavirüs risk haritasındaki düşük ve orta riskli illerde bazı kısıtlamalar normale dönerken, çok yüksek ve yüksek riskli hallerde tedbirler sıkı tutuluyor.

İZMİR KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK?

Koronavirüs risk haritasında İzmir yüksek riskli iller arasında turuncu renkte yer alıyor. Buna göre; İzmir'de Cumartesi 21:00'dan, Pazartesi 05:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlamaları bir süre daha uygulanmaya devam edecek.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA HANGİ RENK NE ANLAMA GELİYOR?

Koronavirüs risk haritasında mavi renk düşük riskli illeri, sarı renk orta riskli illeri, turuncu renk yüksek riskli illeri ve kırmızı renk çok yüksek riskli illeri ifade ediyor.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Risk haritasında mavi renkte yer alan iller şöyle:

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır

ORTA RİSKLİ İLLER

Risk haritasında sarı renkte yer alan iller şöyle:

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu,Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya,Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Risk haritasında turuncu renkte yer alan iller şöyle:

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik,Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Risk haritasında kırmızı renkte yer alan iller şöyle:

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu,Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İzmir Koronavirüs risk haritası

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