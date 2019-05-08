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İzmir koruyucu ailelikte lider

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 11:58 | Son Güncelleme

İzmir’in 400’ün üstünde koruyucu aile ile nüfusuna oranla lider kent olduğunu dile getiren İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Naciye Güven, koruyucu aile sayısını artırmayı ve sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.İzmir Koruyucu Aile Derneği tarafından düzenlenen yardım gecesinde açıklama yapan İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Naciye Güven, "Toplumda bir algı oluşturmaya çalışıyor, koruyucu aileliğin bilinirliliğini artırmak için çalışıyoruz.

İzmir koruyucu ailelikte lider

İzmir’in 400’ün üstünde koruyucu aile ile nüfusuna oranla lider kent olduğunu dile getiren İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Naciye Güven, koruyucu aile sayısını artırmayı ve sürekliliğini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
İzmir Koruyucu Aile Derneği tarafından düzenlenen yardım gecesinde açıklama yapan İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Naciye Güven, "Toplumda bir algı oluşturmaya çalışıyor, koruyucu aileliğin bilinirliliğini artırmak için çalışıyoruz. Bu gecede burada gönüllülerimiz ve destekçilerimizle buluşmak ve farkındalığı güçlendirmek için bir araya geldik. Bize her zaman destek olan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürümüz Nesim Tanğlay da bu gece bizi onurlandırdı. Onların da her zaman desteğini görüyoruz. Ortak çalışmalar yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

“400’ün üzerinde çocuk koruyucu ailede"
İzmir’de 400’ün üzerinde çocuğun koruyucu aile bakımında olduğunu anlatan Başkan Güven, "Çok fazla çocuğumuz var ve bu sebeple biz de bu rakamın çoğalması için çabalıyoruz. İl bazında İstanbul 1. sırada ancak nüfusa oranladığımızda İzmir ilk sırada yer alıyor. Derneğin kuruluşundan beri de koruyucu aile sayılarında yıl bazında yüzde 40’lık bir artış var. Önemli olan sayı değil, sürekliliğini ve devamlılığını sağlamak ve daha fazla çocuğumuzun aile yanında büyümesi için çabalamak" ifadelerine yer verdi.

“Bu çocuklarımız için en iyi bakım modeli koruyucu aileliktir”
Dernek Başkan Yardımcısı ve Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Gülsün Erdinç ise şunları söyledi:
“Yapılan çalışmalara göre biyolojik ailesi yanında büyüme şansı olmayan çocuklar için en iyi bakım modeli koruyucu aileliktir. İl müdürlüğüyle yapılan tanıtım ve farkındalık çalışmalarıyla nitelikli aile sayısının arttırılmasını hedefliyoruz. Ayrıca mevcut koruyucu ailelerimizle de iletişimdeyiz, çocukların gelişimiyle ilgili kurs, ders vs. organizasyonları yapıyoruz. Zaman zaman ailelerimizi ve çocuklarımızı bir araya getirecek atölye, piknik gibi faaliyetlerde de bulunuyoruz.”

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