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İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve birçok ilde 9 Temmuz Cumartesi sabahı milyonlarca Müslüman vatandaş Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere gidecek. İzmir’de Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar şimdilerde namaz saati bilgisini araştırıyor. Diyanet’in il il açıkladığı namaz saatlerinde İzmir için namaz vakti de belli oldu. Peki İzmir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir Kurban Bayramı namazı saat bilgisi.

İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 2022 İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

İzmir’ de yaşayan vatandaşların merak konusu olan “İzmir’de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığının her il için açıkladığı bayram namazı saatleriyle belli oldu. Kurban Bayramının ilk günü yani 9 Temmuz Cumartesi sabahı birçok insan camilere giderek bayram namazı kılacaklar. İşte İzmir Kurban Bayramı namazı saatleri 2022...

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. İzmir'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.29'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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