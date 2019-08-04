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İzmir, Kurban Bayramı’na hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:05 | Son Güncelleme

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 adet taşınabilir kurban konteyneri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek.

İzmir, Kurban Bayramı’na hazır

Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 adet taşınabilir kurban konteyneri ile Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında kesim hizmeti verecek. Kesimler için ayrıca 15 çadır kurulacak. Kurban satış ve kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak. Belirlenmiş yerler dışında kesim yapan ya da atıklarını gelişigüzel atanlara 105 TL ceza kesilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli önlemleri aldı. İzmir İl Kurban Hizmetleri Komisyonu, İzmir genelinde 235 satış yeri ile 281 kesim yeri belirledi. Kurban kesimleri için 15 çadır ve yedi konteyner kurmaya hazırlanan Büyükşehir ekipleri, halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için bu alanlarda çadır, su, havalandırma tesisatları kuracak ve portatif tuvalet yerleştirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, satış ve kesim yerlerinde kurulan çadırlar için zemin betonu, çöp konteyneri, hayvan bağlama yeri, vidanjör ve su tesisatı hazırladı; foseptik çukuru ve kompresör bağlantılarını da tamamlandı.

Üç noktada gezici kesim ünitesi var
İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler alan “gezici kurban kesim ünitelerini” bu yıl da hizmete sunacak. Bayraklı’da Doğançay Mezarlığı yanında (iki adet büyükbaş), Bornova Işıkkent Kurban Satış Alanı’nda (iki adet büyükbaş, bir adet küçükbaş), Konak Kocakapı Mahallesi Yeşildere semtinde (iki adet büyükbaş) olmak üzere altı adet büyükbaş, 11 adet küçükbaş kesim konteyneri ile hizmet verecek. Konak, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ilçelerinde kurulan kesim çadırları ise ilçe kurban hizmetlerine kesim yapılması amacıyla devredilecek.

Kesim sırası 5 Ağustos’tan itibaren
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konteynerlerde uygulanacak kesim tarifesi, mezbahalar ile uygulanacak tarife fiyatlarıyla aynı olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü mesai saatleri içerisinde konteyner alanlarında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi tahsildarlarından ücret karşılığında tahsilat makbuzu alınabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bayındır, Bergama, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Urla mezbahalarında önceki yıllarda olduğu gibi yine kurban kesimi gerçekleştirilecek.

Dezenfeksiyon yapılıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Haşere Mücadele ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının, hem kurban satış yerlerinde hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edeceği bildirildi. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine toz kireç uygulaması her gün yapılıyor. Ayrıca ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazı ile insektisit uygulaması düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir yerde toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ise ilçe belediyelerinin sorumluluğunda.

Yasak yerde kesimin cezası 105 TL
Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu’nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve belediye zabıta görevlileri tarafından 105 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretleri belli oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 300 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için 45 TL indirimle 255 TL ücret alınacak. Küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 100 TL, diğer günler 75 TL’lik kesim tarifesi uygulanacak. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi mezbahalarının bulunduğu ilçelerdeki yerel hizmetler binalarından kesim sırası alabiliyor. Kesimde vatandaşlara, görevli personel tarafından ayrıca "gıdaya uygun et taşıma poşeti" dağıtılacak.
Vatandaşlar kurban kesim ve satış yerlerine ilişkin bilgiye İzmir Büyükşehir Belediyesinin www.izmir.bel.tr adresindeki duyurular bölümünden ulaşabilir.

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