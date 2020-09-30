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  4. İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı

İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kenyalı atlet Edwin Mokua, hafta sonu düzenlenecek İzmir Marotonu'na katılmak için hazırlandığı sırada su aygırının saldırısına uğradı.

İzmir Maratonu'na hazırlanan Kenyalı atlete su aygırı saldırdı

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki atlet, ülkesindeki Ewaso Nehri kıyısında açık bir alanda idman yaparken bölgede otlanan su aygırının saldırısına uğradı ve ağır şekilde yaralandı. Atlet arkadaşı Denis Kipkoskei tarafından kurtarılan Mokua, Nyahururu Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın yaşandığı sırada Mokua'nın birkaç metre önünde koşan Kipkoskei, yaşananları, "Ben hayvanları geçtim ancak birkaç saniye sonra arkama baktığımda Mokua'yı göremedim. Daha sonra kendini su aygırlarından birinin elinden kurtarmaya çalışırken gördüm. Onu kurtarmaya çalışmadan önce diğerlerini korkutup kaçırdım." sözleriyle anlattı.

İzmir'de 4 Ekim'de düzenlenecek uluslararası maratona katılmak için hazırlanan Mokua, bu akşam Türkiye'ye gelmeyi planlıyordu.

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