HABER

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 08:00 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2011 yılında yapılan "polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme" sınavlarında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısı, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 14 kişi ve Bank Asya'da hesabı bulunan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
Ara Güler Sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile New York’ta açıldıAra Güler Sergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile New York’ta açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı komiser yardımcılığı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

Ortalığı karıştırdı, emniyet harekete geçti! Söyledikleri 'pes' dedirtti

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

Burhan Altıntop için kampanya başlatıldı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! 11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

11 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

Zırhlı araçlar sınıra doğru ilerliyor!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi

Gaziosmanpaşa’da makas atan araç hurdaya döndü!

Gaziosmanpaşa’da makas atan araç hurdaya döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.