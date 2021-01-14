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  4. İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde büyük terör operasyonu: 48 gözaltı

14.01.2021 07:05 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 34’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP/ML ve 8’i PKK üyesi 51 şüpheliden 48’i eş zamanlı yapılan operasyon ile gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 34’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP/ML ve 8’i PKK üyesi 51 şüpheliden 48’i eş zamanlı yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İzmir Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında sol terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 34’ü MLKP, 8’i DSİH, 1’i TKP/ML ve 8’i PKK üyesi 51 şüpheliden 48’i yapılan operasyon ile yakalandı.

ESP Genel Başkanı da gözaltına alınlar arasında
Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski İl Başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas’ın da gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınanların 2’sinin avukat, 4’ünün İzmir Büyükşehir Belediye çalışanı olduğu öğrenildi. Ayrıca, operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisağı tespit edilen ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul İl Binası ile İzmir Bayraklı İlçe Bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul İl Bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul İl Bürosunda arama yapıldı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 Bin TL paraya el konuldu.

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