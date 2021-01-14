HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

14.01.2021 07:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir merkezli 12 ilde terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve 2 de avukat bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü MLKP, 8'i DSİH, 1'i TKP/ML ve 8'i PKK terör örütü üyesi oldukları gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak operasyonu yapan ekipler, 51 şüpheliden 48'ini gözaltına aldı. Operasyonda, Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. Gözaltına alınan kişilerden 2'sinin avukat, 4'ünün ise İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında, MLKP terör örgütü ile irtibatlı olduğu ileri sürülen Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il başkanlıkları binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, ETHA (Etkin Haber Ajansı) İstanbul il bürosu, BEKSAV (Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı) İstanbul il bürosunda aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 Bin TL paraya el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Kapadokya’da kartpostallık kar manzaralarıKapadokya’da kartpostallık kar manzaraları
26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Anne ve kızı otomobille dereye uçtu, amca ve yeğen yardımına koştu

Anne ve kızı otomobille dereye uçtu, amca ve yeğen yardımına koştu

Adana'da seyir halinde kalp krizi geçiren tanker şoförü öldü

Ölmeden önce faciayı önledi

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Adana'da fırtınada yıkılan caminin minaresi trafonun üzerine devrildi

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Kapadokya’da kartpostallık kar manzaraları

Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.