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İzmir merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli olarak FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kapatılan kolej ve yayıncılık kuruluşlarında görev yapan ve yine örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 33 şüpheli yakalandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli olarak FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile kapatılan kolej ve yayıncılık kuruluşlarında görev yapan ve yine örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 33 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin KHK ile kapatılan Sema Özel Eğitim Yayıncılık A.Ş ve Şelale Özel Eğitim Yayıncılık A.Ş. firmalarına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Yamanlar Kolejleri'nde çalıştıkları tespit edildi. Ayrıca şüpheliler arasında örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullananların da bulunduğu öne sürüldü. Gözaltına alınan 33 şüphelinin sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü, soruşturma kapsamında 17 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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