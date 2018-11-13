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İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 kişiden 13'ü yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 16 ilde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve ürettikleri sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi piyasaya sürdükleri öne sürülen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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