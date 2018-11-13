İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 13’ü yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İzmir merkezli 16 ilde operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüpheliden 13’ünü yakaladı. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, diğer 20 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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