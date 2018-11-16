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İzmir merkezli 16 ilde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 16 ilde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir merkezli yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve ürettikleri sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi piyasaya sürdükleri öne sürülen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İzmir merkezli 16 ilde, 13 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 kişi yakalanmıştı.

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