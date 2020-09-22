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İzmir merkezli 19 ilde FETÖ’nün avukatlar yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:18 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 19 ilde, FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27’si avukat 55 şüpheli gözaltına alındı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ’nün avukatlar yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 19 ilde operasyonun düğmesine basıldı.

İzmir merkezli 19 ilde, FETÖ’nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27’si avukat 55 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ’nün avukatlar yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 19 ilde operasyonun düğmesine basıldı. 32’si avukat toplamda 66 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 27’si avukat, 1 teğmen olmak üzere 55 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonun, daha önce gözaltına alınan FETÖ’nün sözde mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

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