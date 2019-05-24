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İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 23:01 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İzmir ve Manisa’da 22 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kemalpaşa ilçesi Akalan, Çambel ve Sütçüler mahallelerinde uyuşturucu imali ve ticareti yapıldığını tespit edildi.

İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda İzmir ve Manisa’da 22 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Kemalpaşa ilçesi Akalan, Çambel ve Sütçüler mahallelerinde uyuşturucu imali ve ticareti yapıldığını tespit edildi. Jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında Kemalpaşa ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ikamet ettikleri tespit edilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilere ait 3 iş yeri, 1 depo ve 10 konutta yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 7 şarjör, 2 parçalanmış tabancaya ait parça, 59 av tüfeği fişeği, 34 mermi, 20 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 17 kök Hint keneviri, 1 gram kenevir tohumu, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 harici bellek ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 16 şüphelinin ise adli işlemleri devam ettiği belirtildi.

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