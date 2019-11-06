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İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda, ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda, ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya’da eş zamanlı operasyon başlattı.

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