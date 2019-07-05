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İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 19:17 | Son Güncelleme

 İZMİR merkezli üç ilde, 34 adrese düzenlenen sahte para operasyonunda, toplam 65 bin 400 TL değerinde sahte para ele geçilirken, 15 kişi tutuklandı.

İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli üç ilde, 34 adrese düzenlenen sahte para operasyonunda, toplam 65 bin 400 TL değerinde sahte para ele geçilirken, 15 kişi tutuklandı. Bir evde yapılan aramada, banyo kapısının pervazının altındaki boşluğa saklanmış 100 TL'lik 200 sahte banklot bulundu.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, İzmir merkezli 3 ilde, sahte para basıldığı ihbarıyla harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, İzmir, İstanbul ve Manisa'da 34 adrese ulaştı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, evlerde yapılan aramalarda toplam 65 bin 400 TL değerinde sahte banklot ele geçirildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki evde yapılan aramalarda, banyo kapısının pervazıyla duvar arasındaki boşlukta, 100 TL'lik 200 sahte banklot bulundu. Sahte paraların, İstanbul'da oturan ve Hacı lakabıyla tanınan M.Z.N.'den alınarak, İzmir'e getirildiği belirlendi. Baskınlarda, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Z.N'in de aralarında bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. 14 kişi, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen, aralarında M.Z.N.'in de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

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İzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 tutuklamaİzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 tutuklamaİzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 tutuklamaİzmir merkezli 3 ilde sahte para operasyonu: 15 tutuklama

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