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İZMİR MERKEZLİ 30 İLDE FETÖ OPERASYONU: 91 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 08:44 | Son Güncelleme

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin 30 ilde düzenlediği operasyonda, aralarında albay, yarbay ve binbaşı rütbesinde askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıkları tespit edilen, halen aktif görevde, ihraç ve emekli, albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki subayların da bulunduğu şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 30 ilde operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında askerleri telefonla arayarak toplantı sırasında mahrem hizmetleri yürüten örgüt üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Dİğer şüphelileri yakalamak için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü
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- Şüphelilerden görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: / İZMİR, (DHA)

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