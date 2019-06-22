HABER

İzmir merkezli 30 ilde FETÖ operasyonuna 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 17:20 | Son Güncelleme

 İZMİR merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 kişiden, 9'u muvazzaf asker, 13 kişi tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 30 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 59 kişiden, 9'u muvazzaf asker, 13 kişi tutuklandı. Tutuklananların arasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını da yapan astsubay Nihat Okay'ın da olduğu belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 18 Haziran'da, 'mahrem imamlar' tarafından büfelerden ardışık arandıkları belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen aktif görevde olan 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 37 astsubay ve 4 uzman çavuş ile TSK'den ihraç edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli 30 ilde yaptığı baskınlarda, 59 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u muvazzaf asker 13 şüpheli tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların arasında eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün yakın korumalığını da yapan astsubay Nihat Okay'ın da olduğu belirtildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesiİnegöl'de 2 kişinin öldüğü kazada, intihar şüphesi
Lüks otomobil hurdaya döndü, 2 kişi burunları bile kanamadan kurtulduLüks otomobil hurdaya döndü, 2 kişi burunları bile kanamadan kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Çukur dizisi bir şehri birbirine kattı! Yetkililer harekete geçti!

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.