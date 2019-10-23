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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 08:27 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 polis memuru ve eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 4 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 polis memuru ve eski komiser yardımcısının bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 20 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 4 ilde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu şüphelileri yakalanması için operasyon sürüyor.

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