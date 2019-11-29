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İzmir merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 08:27 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan toplamda 23 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı çıkarıldı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan 6 tıp doktoru, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

İzmir merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan toplamda 23 şüpheliyi yakalamak için gözaltı kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik haklarında daha önce işlem yapılmadığı anlaşılan, ancak Bankasya hesap artışı, aleyhe beyan ihbar, KHK ile kapatılan dernek ve sendikalara üyelik kaydı gibi deliller bulunan 6 tıp doktoru, 1 tıbbi biyokimya uzmanı, 2 hemşire, 4 müşavir, 1 kurumsal iletişim uzmanı, 4 büro memuru, 4 esnaf ve 1 işçi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, İstanbul, Burdur ve Manisa’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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