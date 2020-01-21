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  4. İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı talimatı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK’ya yönelik soruşturmalar devam ediyor.

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturmalar kapsamında, haklarında gözaltı talimatı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK’ya yönelik soruşturmalar devam ediyor. İzmir merkezli olmak üzere Eskişehir, Konya ve Mardin’de Terörle Mücadele Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.
Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyonlar devam ediyor.

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