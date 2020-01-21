HABER
  4. İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu

İzmir merkezli 4 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 08:18 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bu sabah PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlattı. Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 25 şüphelinin yakalanması için İzmir, Eskişehir, Konya ve Mardin'de belirlenen adreslere baskınlar düzenledi. Operasyonun sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup... 'Giyinmek istemiyorum' dedi, sokak ortasında çırılçıplak soyunup...
Göç edemeyen leyleklere, köylüler sahip çıkıyorGöç edemeyen leyleklere, köylüler sahip çıkıyor
Çayı içiyor, poşetini sanat eserine dönüştürüyorÇayı içiyor, poşetini sanat eserine dönüştürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler (İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı

Sıfır diye aldı, gerçeği öğrenince şoke oldu

Son dakika! Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu

Adana merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bir haftada 4 bin 621 şüpheli yakalandı

77 ilde operasyon! 4 bin 621 kişi yakalandı

Şaver Cindi cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı'da anlattıkları kan dondurmuştu, yakalandı

Yaşlı kadını diri diri yakıp öldürmüştü! Yakalandı

Fransa'da saldırı hazırlığındaki 7 kişi gözaltına alındı

Fransa'da alarma geçiren istihbarat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.