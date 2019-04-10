İzmir merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde, "silahlı suç örgütü kurmak" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin sayısı 34'e yükseldi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, cezaevinde hükümlü olarak yatan T.G liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün haksız ekonomik çıkar elde etmek amacıyla korkutma, yıldırma, sindirme suretiyle baskı cebir ve şiddet unsurlarını kullanarak Ödemiş ile civar ilçelerde eylemler gerçekleştirdiği yönündeki tespitler üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı suç örgütü mensubu oldukları ileri sürülen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Çeşme ilçeleri ile Aydın, Bolu ve İstanbul illerinde

dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şu ana kadar 34 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, tabancalara ait şarjörler, 172 fişek, 12 tüfek, çok sayıda av tüfeği kartuşu, 2 çelik yelek, 1 muşta, 1 kelepçe, çok

sayıda senet, tahsilat makbuzu, cezaevinden gönderilen talimatların yer aldığı mektuplar, ajanda, defter ve tefecilik faaliyetine dair borç para verilen şahısların kaydedildiği notlar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

İzmir merkezli 4 ilde, dün düzenlenen operasyonda, 29 zanlı gözaltına alınmıştı.

