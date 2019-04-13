İzmir merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde, "silahlı suç örgütü kurmak" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, cezaevinde hükümlü olarak yatan T.G liderliğinde kurulan silahlı suç örgütünün haksız ekonomik çıkar elde etmek amacıyla korkutma, yıldırma, sindirme suretiyle baskı, cebir ve şiddet unsurlarını kullanarak Ödemiş ile civar ilçelerde eylemler gerçekleştirdiği yönünde tespitlerde bulundu. Bunun üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadeleri alınan şüphelilerden 7'si emniyetten serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlılardan 11'i tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 4 ilde, "silahlı suç örgütü kurmak" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 36 şüpheliye yönelik Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ ve Çeşme ilçeleri ile Aydın, Bolu ve İstanbul illerinde, 9 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 34 zanlı yakalanmıştı.

