HABER

İzmir merkezli 41 ilde operasyon: 169 gözaltı kararı, 113’ü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:38 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 41 ili kapsayan FETÖ operasyonunda, 49 muvazzaf asker olmak üzere aralarında doktor, öğretmen, polis memuru, Deniz Kuvvetlerinin mahrem yapılanması içerisinde genel müdür, müdür gibi pozisyonlarda çalışan 169 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 113’ü yakalandı.

İzmir merkezli 41 ili kapsayan FETÖ operasyonunda, 49 muvazzaf asker olmak üzere aralarında doktor, öğretmen, polis memuru, Deniz Kuvvetlerinin mahrem yapılanması içerisinde genel müdür, müdür gibi pozisyonlarda çalışan 169 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 113’ü yakalandı. Ayrıca, örgütün gaybubet evlerine yönelik operasyonda da 9 şüpheli de yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Tterör Örgütü’ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 41 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı baskınlarda; halen aktif görevde 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 10 üsteğmen, 36 astsubay (toplam 49’u muvazzaf) ile 16’sı ihraç, açıkta, istifa veya emekli, 22’si askeri okuldan ilişiği kesilen olmak üzere toplam 87 asker; 22’si özel sektörde öğretmen, 5’i doktor, 3’ü aktif görevde polis memuru, 1’i aktif görevde komiser yardımcısı ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde; genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen gibi görevlerde bulundukları tespit edilen 12 zanlı, diğerleri ise mesleği tespit edilemeyen veya özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 169 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı terör, mali, istihbarat ve organize şube ekipleri eş zamanlı operasyonlar yaparak, gözaltı kararı verilen şahısların adreslerine baskın yaptı. 41 ili kapsayan operasyonda, şu ana kadar 113 şahıs yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Öte yandan polis, FETÖ’nün gaybubet evlerine de operasyon yaptı. Operasyonda, şu ana kadar 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.