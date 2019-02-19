HABER

İzmir merkezli 42 ilde, 182 kişi için gözaltı kararı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 42 ilde, 182 kişi için gözaltı kararı (2)- Yeniden

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 42 ilde 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda, aralarında Ege Bölgesi'nde örgüt üyelerinin eğitiminden sorumlu F.D.G.'nin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İzmir merkezli ve İstanbul, Ankara, Manisa, Bursa ile Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 42 kentteki 182 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri terör örgütüne yönelik ortak operasyon başlattı. Örgütün hücre evlerine yapılan baskınlarda, Ege Bölgesi'ndeki FETÖ üyelerinin eğitiminden sorumlu F.D.G.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
KRİPTOLAR DA GÖZALTINDA
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, örgütün hücre evlerinde yetiştirip Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim ve diğer kamu kurumlarına yerleştirdiği kripto üyelerinin bulunduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir merkezli 42 ilde, 182 kişi için gözaltı kararı (2)- Yenidenİzmir merkezli 42 ilde, 182 kişi için gözaltı kararı (2)- Yenidenİzmir merkezli 42 ilde, 182 kişi için gözaltı kararı (2)- Yeniden

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.