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İzmir merkezli 42 kişiye yönelik FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 09:12 | Son Güncelleme

 İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf asker, 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28'i muvazzaf asker, 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Şüpheliler arasında bir binbaşı ile 2 yüzbaşının da bulunduğu belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü veya büfe telefonlarından arandıkları saptanan 42 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Muvazzaf 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrencinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon başlattı. İzmir merkezli olarak, İstanbul, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Kütahya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Muğla, Mersin, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonun sürdüğü belirtildi.

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