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  4. İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 135 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 135 kişi gözaltına alındı

27.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 135 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 47 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 135 şüpheliden 123'ü adliyeye sevk edildi. 36'sı tutuklanan şüphelilerden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı, 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçen çarşamba günü 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ve polisin yaptığı baskınlarda, 135 şüpheli gözaltına alındı.

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İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 123'ü adliyeye sevk edilirken, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları tespit edilen 36 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 16'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 şüphelin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı İzmir

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