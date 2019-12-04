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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 08:12 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 25 şüpheliden 12'si yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheliden 12'si yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve ID numaraları belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Bursa, Kütahya, Kocaeli, Muş ve Çorum' da başlattıkları eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer zanlıları yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ izmir operasyon

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