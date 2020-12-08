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İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı

08.12.2020 08:40 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 295’i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik, İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 295’i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 198’i gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda, Yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen, şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı. Yürütülen operasyonlar kapsamında, ankesörlü / kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5’i albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 53’ü asteğmen, 5’i teğmen, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı asker olmak üzere, 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 50 farklı ilde eş zamanlı olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince koordineli, 8 Aralık saat 01.00 itibarı ile başlatılan operasyonda, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 198’inin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 111’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 193’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı

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