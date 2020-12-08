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İzmir merkezli 50 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 295’i muvazzaf, 304 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 295’i muvazzaf, 304 kişi hakkında gözaltı kararı
08.12.2020 07:55 |
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İzmir merkezli 50 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 295’i muvazzaf, 304 kişi hakkında gözaltı kararı
İzmir merkezli 50 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 295’i muvazzaf, 304 kişi hakkında gözaltı kararı