HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu

İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu

09.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 250’ye yükseldi. Toplam 304 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon, firari 45 kişinin yakalanması için devam ederken, koronavirüs testleri pozitif olan 9 şüpheli hakkındaki gözaltı kararları iptal edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü sabit hatlar ile FETÖ imamlarıyla irtibat kurdukları belirlenen 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Tespit edilen şüpheliler arasında KKTC ile başka ülkelerde görev yapan personel olduğu belirlenirken, ekipler, dün saat 01.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 50 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun ilk gününde 204 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonun devamında 46 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı.

Son dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonSon dakika! İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 250'ye yükselirken, koronavirüs testleri pozitif olan 9 şüpheli hakkındaki yakalama kararları iptal edildi.

Firari 45 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Ankara'dan kahreden haber! Ankara'dan kahreden haber!
Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?Kur'an-ı Kerim'de kaç cüz, sure ve sayfa var?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Şişli'de otele baskın! Uyuşturucu ve deste deste sahte döviz ele geçirildi

Baskın yapılan otelden çıkanlar şoke etti

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

Acı haber 11 gün sonra geldi

Ankara'dan kahreden haber! 1 yaşındaki Sudenaz yanarak hayatını kaybetti

Ankara'dan kahreden haber!

Alibeyköy Barajı'nda korkutan görüntü! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul'da korkutan görüntü! 10 yıldır böylesi görülmedi

KKTC'de yeni hükümet kuruldu

KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Hatay’da yol kenarında ceset bulundu

Hatay’da yol kenarında ceset bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.