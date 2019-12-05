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İzmir merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 21:35 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkezli 6 ilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik gözaltı kararı vermişti.

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8’i tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir merkezli 6 ilde örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 25 kişiye yönelik gözaltı kararı vermişti. Harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 kişiden 19’unu operasyonla yakaladı.
19 kişiden 8’i FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. 11’i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Gözaltı kararı verilen 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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