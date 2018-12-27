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İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 13:09 | Son Güncelleme

Operasyonda 12 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları ileri sürülen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçleri, bu sabah İzmir merkez olmak üzere Konya, Bitlis, Kars, Antalya, İstanbul, Ankara ve Mardin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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FETÖ gizli haberleşme programı ByLock operasyon Terör örgütü zanlı

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