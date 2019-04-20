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İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:47 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden, "mahrem imam" olduğu iddia edilen sivil öğretmen ile 4 asker tutuklandı, 13 şüpheli asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 17 muvazzaf ve bir "mahrem imam"ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yarbay Yalın U, Yüzbaşı Emin S.E, Astsubay Yalçın Ö, Astsubay Mutlu D ile örgüt hiyerarşisinde "mahrem imam" olarak anılan kişi olduğu iddia edilen sivil öğretmen Osman B, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Şüpheli 3 yüzbaşı ile 10 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlardan iki yüzbaşı ve iki astsubayın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıkları bildirildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 16 Nisan'da İzmir merkez olmak üzere 8 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında ve önceki soruşturmalarda adı geçen, ayrıca ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen halen görevde olan bir yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerden sorumlu "mahrem imam" gözaltına alınmıştı.

AA

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izmir FETÖ operasyon

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