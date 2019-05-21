İzmir merkezli ByLock operasyonu: 13 gözaltı

İzmir merkezli olarak 4 ilde FETÖ/PDY haberleşme programı ByLock kullananlara yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen şüphelilere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. İzmir’in yanı sıra Ankara, Eskişehir ve Manisa’da yapılan operasyonlarda 13 şahıs gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen ancak yakalanamayan 4 kişinin de arandığı belirtildi.

