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İzmir merkezli DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı.

DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli İzmir Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Hasan Y, Aziz S, Yasin G, Mustafa Ö. ve Murat B. tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan 12 zanlı, İzmir merkez olmak üzere Isparta ve Bolu'da yakalanmıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirilmiş, dijital verilere incelenmek üzere el konulmuştu.

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