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İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, İzmir merkez olmak üzere Isparta ve Bolu'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları ve çok sayıda yasaklanmış yayın ele geçirildi, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.

Zanlıların, DEAŞ'a eleman temin ettikleri, finansal destek sağladıkları ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla Suriye'de dağılan örgüt mensuplarını Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçirmek için organizasyon içinde oldukları öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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DEAŞ izmir operasyon polis Terör örgütü

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