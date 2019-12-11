İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 yakalama kararı

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanan 11 kişi daha tespit edildi. İzmir ve İstanbul’da Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
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