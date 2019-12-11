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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 08:55 | Son Güncelleme

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanan 11 kişi daha tespit edildi.

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullanan 11 kişi daha tespit edildi. İzmir ve İstanbul’da Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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