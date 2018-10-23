İzmir merkezli FETÖ operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları ve gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 50 zanlıdan 33'ü gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Sema Özel Eğitim ve Yayıncılık AŞ ile Şelale Özel Eğitim Yayıncılık AŞ'ye bağlı Yamanlar Kolejinde çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışmada 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah İzmir merkez olmak üzere 15 ilde düzenlediği operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

Örgüt hiyerarşisinde üye ve yönetici kademelerinde oldukları belirlenen şüphelilerin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Diğer firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

