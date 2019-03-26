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İzmir merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları öne sürülen 11 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddia edilen, aralarında Aydın Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 11 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Manisa, Uşak, Çorum, Eskişehir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY izmir operasyon

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