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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İzmir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İzmir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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