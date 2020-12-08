HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir merkezli FETÖ operasyonu hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş kapsamlı operasyon

İzmir merkezli FETÖ operasyonu hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş kapsamlı operasyon

08.12.2020 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 295’i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şuana kadar 230 şüpheli yakalandı.

FETÖ’nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 50 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 295’i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şuana kadar 230 şüpheli yakalandı. Operasyon, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışma sonucunda, Yargıtay kararlarına uygun şekilde örgütsel iletişim modeline göre irtibat sağladıkları, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik gözaltı kararları verdi.
Yürütülen operasyonlar kapsamında, ankesörlü ve kontörlü sabit hat irtibatlı, bir kısmı hakkında örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 5’i albay, 1’i yarbay, 1’i binbaşı, 10’u yüzbaşı, 53’ü asteğmen, 5’i teğmen, 221’i astsubay, 7’si uzman çavuş, 1 Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı asker olmak üzere 304 şüpheli hakkında operasyonlar yapıldı.

Hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş kapsamlı operasyon
İzmir merkezli 50 farklı ilde eş zamanlı olarak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince koordineli olarak yapılan baskınlarda, gözaltı kararı verilen şüphelilerden şuana kadar 230’u gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 111’inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 193’ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup olduğu öğrenildi. Öte yandan, operasyonla ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PYD’nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 11’inci aşaması olduğu (toplamda 13. operasyon) öğrenildi. 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyon, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı operasyon oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!Gülşah Saraçoğlu canlı yayında küfür yağdırdı!
Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgelerUzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler
Sınav sonuçları açıklandı!Sınav sonuçları açıklandı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti’ye mi geçiyor?

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

Aşıyı bulan Türk profesörden bir müjde daha!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu

Pompalı tüfekle ateş açmıştı! Görkem Sertaç Göçmen'e verilen ceza belli oldu

Sakarya'da dehşete düşüren olay! Silah ve sopalarla benzinliği bastılar

Dehşete düşüren anlar! Silah ve sopalarla bastılar

Sağlık çalışanlarından 'tedbir' çağrısı: Artık insanlara yalvarıyorum

Yürek yakan fotoğraflar... 'Artık yalvarıyorum'

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

Profesör Akova: Elde hangi aşı varsa ondan olacağım

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Uzmanlardan endişelendiren 'kuraklık' analizi! İşte en olumsuz etkilenecek bölgeler

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.