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  4. İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı

23.03.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123’ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 116’sının gözaltına alındığı öğrenildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de bulunduğu farklı rütbelerdeki 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 53 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 123’ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 116’sının gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri ileri sürülen, aralarında binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmenlerin de bulunduğu farklı rütbelerdeki 123’ü muvazzaf 146 asker ile 38’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 53 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
116 şüpheli gözaltında
Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 184 şüpheliden 116’sının gözaltına alındığı öğrenilirken, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete ve jandarma komutanlığına götürüldü.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 116 şüpheli gözaltına alındı

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