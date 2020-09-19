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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 21 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 21:26 | Son Güncelleme

İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 kişiden 21’i tutuklandı.

İzmir merkezli 28 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 53 kişiden 21’i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Foça İlçe Jandarma Komutanı’nın da olduğu öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 28 ilde 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 66 astsubay, 2’si uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 48’i aktif görevde 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Verilen gözaltı kararının ardından harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonun düğmesine bastı ve operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 2’sinin işlemleri sağlık gerekçesiyle ertelendi. Aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i ifadelerinin ardından serbest kaldı. Diğer zanlılardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 22’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Foça İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
Öte yandan Foça İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E’nin de tutuklananlar arasında olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 2’sinin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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