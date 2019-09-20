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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

İZMİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 6 kişi, mahkemece tutuklandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 6 kişi, mahkemece tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Örgütün 'ankesörlü telefon yapılanması'nı deşifre etmek amacıyla aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2'nci sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkezli İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır'da düzenlediği operasyonda; 1 astsubay, 4 polis, meslekten ihraç edilen astsubay ve 2'nci sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin aralarında olduğu 13 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün 'mahrem imam'larıyla ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.

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