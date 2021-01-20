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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198’e yükseldi

20.01.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198’e yükseldi

İzmir merkezli 62 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısının 198’e yükseldiği öğrenildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiğini tespit etmiş ve İzmir merkezli 62 ilde operasyonun talimatını vermişti.

İzmir merkezli 62 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısının 198’e yükseldiği öğrenildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem imamların, örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçtiğini tespit etmiş ve İzmir merkezli 62 ilde operasyonun talimatını vermişti. 218’i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında, şuana kadar 198 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 7’si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan bir kişinin de öldüğü öğrenildi.
Öte yandan, farklı rütbelerde (albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve teğmen) gözaltı kararı verilen şüphelilerin, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak örgütsel faaliyetlerin yerini ve zamanını bildirdikleri, bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları da belirlenmişti.
Yine gözaltına alınan 11 teğmenin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesleğe başladığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 198’e yükseldi

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