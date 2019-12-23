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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:02 | Son Güncelleme

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 67 şüpheli adliyede

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 33 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 64 zanlının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Farklı illerdeki 3 şüphelinin de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında 20 Aralık'ta gözaltı karar verilmiş, 67 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin arasında muvazzaf 3 albay, 3 yarbay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile meslekten ihraç edilen, emekli olan, istifa eden veya sözleşmesi feshedilen 21 albay, 4 yarbay, 5 binbaşı, 13 yüzbaşı, 4 üsteğmen ve bir teğmenin bulunduğu belirtilmişti.

İzmir Selçuk, Şanlıurfa Birecik ve Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanlarının da şüpheliler arasında olduğu öğrenilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Muvazzaf Sevk TSK

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